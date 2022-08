Horváth Juditnak, az egyesület vezetőjének a beszámolójából kiderült, sokszínű elfoglaltságot állítottak össze erre az egy hónapra (környezetvédelem, egyészséges életmód, kézműveskedés, kirándulás).

A fára mászás soha nem múló divatja mellett sokat játszottak, színeztek, a levendula projekt keretében készítettek levendulabuzogányt. Túráztak a Száraz-ér mellett, megtervezték a Barangoló közösségi ház kerítésének a festését. A községi véradáson megajándékoztak minden véradót és szervezőt levendulacsokorral. Ahogy teltek a napok, születtek önálló programtervek: táncos, énekes produkciók, rendeztek Ki Mit Tud?-ot. Jártak a könyvtárban, ahol nemezeltek. Vajda Norbert polgármesterhez is ellátogattak, Birtáné Dobra Edit pedig a gyöngyfűzés rejtelmeibe vezette be a táborosokat. Gyebnár Tibor méhésznél is sokat tanultak.