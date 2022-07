Egy szertárépület megvételére nyújtott be pályázatot a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület és nyert el tavaly a Magyar Falu Program keretében, a civil szervezetek számára meghirdetett kiíráson 6 millió forintot – ismertette Szűcs János, a negyven tagot számláló egyesület elnöke. Hozzátette: a Kossuth utcában a volt patika épülete megfelelőnek tűnt erre a célra, hiszen viszonylag központi helyen található, ahonnan a falu minden irányába azonnal el lehet indulni.

Az épület 260 négyzetméteres, és számos helyiség áll majd az önkéntes tűzoltók rendelkezésére. A bejáratnál a fogadó- után rögtön van egy nagyobb tér, amely rendezvényeknek, oktatásoknak adhat helyet. Mellette található egy kisebb, utcafrontra tekintő szoba, amely irodaként szolgálhat, a híradóügyeletes dolgozhat benne.

Hátrébb van egy helyiség, amely ráccsal védett, ez lehet a parancsnoki szoba és egyben az irattár. Ezek mellett is akad számos tér az épületben, amelyekből öltözőt, pihenőt vagy éppen raktárat alakítanak ki, illetve konyha és fürdőszoba ugyancsak rendelkezésre áll. Sőt, a laktanya leghátsó részén vendégszoba is lesz.

Szűcs János elmondta: bár a falu egyik legkülönlegesebb épületéről van szó, az elmúlt években nem működött benne semmi, illetve a karbantartására sem igazán ügyeltek, ezért meglátszik rajta az idő vasfoga.

Ami azt jelenti, hogy rengeteg a teendő, sok mindent szükséges rendbe tenni, felújítani, erre vállalkoztak szabadidejükben a tagok. Haladnak a munkával, és jelenlegi helyükről, a művelődési házból – ahol egy kis terem áll a rendelkezésükre – hamarosan át is költöznek.

Az elnök hozzátette: a volt patika végén található garázs és műhely is. Pályázati úton az anyagköltségekre nyertek forrást, a felújítási munkálatokat ebben az esetben is ők végzik el. Mutatta, hogy az épület környezetét immár rendbe tették, és hogy az összességében csaknem ötezer négyzetméteres telken található fúrt kút is, amely nagy segítséget jelent majd abban, hogy feltölthessék a vonuláskor szállított egy köbméteres víztartályt.

Technikai eszközök vásárlására – például gyakorlóruhára, mászóövre – egymillió forintos támogatást kaptak úgynevezett Leader-pályázat keretében. Elmondta: a negyven tagból huszonketten vonulhatnak, nekik van erre megfelelő képesítésük, és a beszerzéseknek hála rendelkeznek teljes védőfelszereléssel. A többiek pártoló tagként segítik az önkéntes tűzoltókat, és van köztük két gyermek és három ifjúsági tag is.

– Kötegyán határ menti település, van létjogosultsága egy önkéntes tűzoltó egyesületnek – hangsúlyozta Kincses Géza, az egyesület parancsnoka.

Hozzátette, a határ túloldalán húsz, a határ ezen oldalán pedig 30 kilométerre található a legközelebbi hivatásos tűzoltóság. Bár a felvilágosító, tűzmegelőzési kampányoknak köszönhetően kevés eset fordul elő a faluban, egy lakástűz esetében minden perc számít. Ők önkéntesként a település határain belül hamar be tudnak avatkozni. Főleg szabadtéri tüzeknél, viharkárok felszámolásában igénylik a segítségüket.

Tizenöt percen belül indulnak

Szűcs János elnök és Kincses Géza parancsnok kiemelték: adottak a működésükhöz szükséges technikai és személyi feltételek egyaránt. Egy 1993-as Mercedes gépjárműfecskendővel és egy 1996-os, műszaki mentésre alkalmas Nissan autóval rendelkeznek, és mindig igyekeznek előteremteni a forrást a csaknem 30 éves járművek folyamatos szervizelésére és javítására.

A vonulásról elmondták: mindenki otthon tartózkodik, és van egy ügyeletes, akit riasztanak probléma esetén, ő értesíti aztán a többieket. Akik tudnak segíteni, bemennek a laktanyába, ahonnan a riasztástól számított 15 percen belül meg kell kezdeniük a vonulást a katasztrófavédelemmel és az önkormányzattal kötött megállapodás szerint. Általában a Mercedes tűzoltóautóval mennek, azon négyen teljesítenek szolgálatot: a szer- vagy szolgálatparancsnok, a gépjárművezető, valamint két beosztott tűzoltó.