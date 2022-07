A Gál Ferenc Egyetem Teológiai Karán még javában zajlanak a felvételik – tájékoztatta a delmagyar.hu-t Kovács Katalin oktatási igazgató.

A szegedi Teológiai Karral kapcsolatban még nem tudok eredményeket mondani, ugyanis a hitéleti szakokra történő felvételi egészen nyár végéig zajlik, mert ott belső, intézményi felvételi van – részletezte.

A GFE három további kara – a szarvasi Pedagógiai Kar, a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kar és a békéscsabai Gazdasági Kar – esetében azonban a központi eljárás keretében zajlott a felvételi. Az oktatási igazgató örömmel számolt be lapunknak arról, hogy az egyetem növelni tudta hallgatói létszámát, és minden meghirdetett, alapképzési szakot el tudnak indítani szeptemberben.

Legtöbben az óvodapedagógus szakon kezdhetik meg tanulmányaikat. Utána közel azonos létszámmal az ápolás és betegellátás, a szociális munka, a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak, a tanító alapképzés, a gazdálkodási és menedzsment, valamint a pénzügy és számvitel szak örvendett a legnagyobb népszerűségnek a jelentkezők körében – mondta el az oktatási igazgató.

A gazdálkodási és menedzsment, valamint a pénzügy és számvitel szakok állami ösztöndíjas képzéseinek ponthatára volt a legmagasabb, 400 pont kellett a bejutáshoz.

A pótfelvételi keretében a GFE is várja augusztus 5-ig azok jelentkezését, akiket nem vettek fel, vagy nem is adtak be jelentkezést egyik szeptemberben induló képzésre sem a most lezárult általános eljárásban. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet.

A pótfelvételit minden szakon meghirdetjük. Állami ösztöndíjas képzést hirdethetünk a pedagógus alapképzési szakokon, az egészségügyi szervező, az ápolás és betegellátás és a műszaki menedzser szakon, a többin pedig önköltséges képzést hirdethetünk – mondta Kovács Katalin.