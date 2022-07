– A fedett dongás eladótér melletti elavult pavilonsort elbontották, annak helyén egy vadonatúj pavilonsor készül mintegy 250 négyzetméteren – folytatta a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője lapunk kérdésére. Molnár Ferenc a helyszínen hozzátette:

négy egységben tíz üzletet alakítanak ki, és az majd az üzemeltetés során dől el, hogy milyen funkciót tölt be egy-egy rész, amelyek mindegyikéhez tartozik saját szociális blokk.

A falazási munkákkal elkészültek, hamarosan felkerül a tetőszerkezet is az épületekre. Ahogy a dongás eladótér és az épülő pavilonsor, úgy a leendő és a megmaradó pavilonsor, illetve a megmaradó rész és a készülő vásárcsarnok között szintén lesznek sétányok.

– A Szabó Dezső utca a parkolóház és az Illésházi utca között teljesen megújul, korszerűsítik az utat, valamint csaknem száz autó számára parkolókat építenek, de két zebrát is létesítenek. Az Illésházi utcában parkolósávot alakítanak ki. A Rózsakert piac és a meglévő vásárcsarnok között szintén rendbe teszik az utat, és 29 parkolóhelyet létesítenek – sorolta dr. Sódar Anita.

A kivitelező cég szakembere hozzáfűzte: ezen munkák miatt szakaszos lezárásokra kell számítani. A Szabó Dezső utcában a leendő vásárcsarnok felőli parkolókat lezárták, a parkolóház felőliek közben elkészültek.

Hamarosan végeznek a Piac téren

A Rózsakert piac és a meglévő vásárcsarnok közötti területet, a Piac teret is lezárták egy hónappal ezelőtt. Szarvas Péter polgármester nemrég sajtótájékoztatón elmondta: járdát és parkolókat építenek, a burkolatot is korszerűsítik. A munkálatok itt július második felében érhetnek véget.

A készülő pavilonsor és a leendő vásárcsarnok között található pavilonsor ügye a városi közgyűlés minap tartott ülésén, zárt ajtók mögött került szóba.

A városvezető elmondta, hogy a magántulajdonban lévő egységek közül többet megvásárol az önkormányzat azért, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló nagyberuházás során egységes képet alakíthassanak ki. A képviselő-testület ülésén az eddig előkészített megállapodások alapján hoztak döntést. Ugyanakkor továbbra is zajlanak tárgyalások, hogy az önkormányzat megszerezze azokat a részeket is, amelyek egyelőre magánkézben maradtak.