A vasúttársaság a fentieken túl arról is tájékoztatott, hogy bizonyos rendszerességgel alvállalkozóval be is fogatják a madarakat. Kiemelték: az utasforgalmi területeket az alvállalkozó közreműködésével folyamatosan takarítják, így a szennyezett felületet rövid időn belül megtisztítják a galambürüléktől.