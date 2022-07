Mácsai Sándor, a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke elmondta: a városi támogatásból elkészült munka részben állagmegőrző, részben értéknövelő felújítást jelentett, a belső meszelések és mázolások mellett burkolási munkákat és a nádtető javítását is elvégezte a kivitelező. Mindezek mellett egy többfunkciós „kiülős pavilont” is építettek, amely egyfajta közösségi térként, többféle elfoglaltságnak, akár piknikeknek is helyet adhat. Mácsai Sándor érdekességként megjegyezte, egy fa fogaskerék maradványát is megtalálták a munkálatok során, mely szavai szerint igazolhatja, hogy a ház eredetileg egy szárazmalom malomházának és molnárszállásnak épült.

A kör elnöke hozzátette, a nyár folyamán szeretnének még egy ünnepélyes avatást is szervezni a megújult Molnárháznak.