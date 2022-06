Semmelweis-napi ünnepséget tartottak szerdán Gyulán, a Pándy Kálmán Tagkórház Árvay termében. Az eseményen elsőként dr. Kovács József országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kitért az egészségügy betagolódásáról a Belügyminisztériumi rendszerbe, illetve a béremelésekre, melyek a tervek szerint hamarosan hangsúlyosabban megjelennek a szakdolgozóknál is. Szólt még a koronavírus járványról is, kitartásukért és áldozatos munkájukért háláját fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak.

Dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében elhangzott, nagy tisztesség számára, hogy idén is átadhatja a Semmelweis-napi ünnepségen az önkormányzat által alapított dr. Libor János díjakat. Hozzátette, a kórház már megalapítása óta erős szimbiózisban él a várossal, sorsuk a kezdetektől összefonódott. Ezért is tartja fontosnak, hogy a város is elismerje az egészségügyi dolgozókat. Visszaemlékezett, a Libor-díjat Kiss Tamásné képviselő kezdeményezte, kifejezve azt a tiszteletet és megbecsülést, amit a gyulai kórházban példaértékű munkát végző orvosok és szakdolgozók iránt éreznek.