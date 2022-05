Podani Milán akrobatikus motoros is szórakoztatta a közönséget, és jó hírekkel érkezett a településre Erdős Norbert országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Megosztotta azokat a pályázati sikereket, melyek a települést gyarapítják a folytatásban: a Barangoló Közhasznú Egyesület székhelyfejlesztésre nyert 6,9 millió forintot, míg a Végegyházi Sporthorgász Egyesület 6 millió 793 ezer forint vissza nem térítendő forrással lett gazdagabb. Az önkormányzat a TOP Plusz pályázaton nyert – jelentette be a politikus Vajda Norbert polgármesterrel. A majd 126 millió forintot az Élhető települések című felhívásra nyújtotta be a község. ­Ebből a támogatásból újul meg a sportpálya, épül öltöző, ­valamint megvalósul a Száraz-ér belterületi szakaszának ­mederkotrása, és a Száraz-ér mellett szabadidőpark is létesül­.