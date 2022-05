Az eleki polgármester kiemelte, a terület egy részét jó minőségű, laborban bevizsgált földdel töltik fel. – A munkálatok során a záportározó funkciója megmarad, illetve a rézsűt és a partszakaszt is rendbe tesszük, bár sajnos víz a klímaváltozás miatt már hosszú évek óta nem volt ebben a tározóban. A munkálatok befejezése után könnyebben karbantartható és átlátható lesz a terület, ezáltal megszüntethetjük az itt található illegális hulladéklerakót is. Eddig a nádas felgyújtása problémát jelentett, mivel közel vannak a lakóépületek. Ám ez is megoldódni látszik, hiszen megfelelő szélességű védőtávokat alakítunk ki a lakóházaktól – részletezte a polgármester.

Hozzátette, a munkálatok végeztével nagyszabású fásítást is terveznek a területre, mellyel a méhészettel foglalkozó gazdákat és a klímavédelmet kívánják segíteni.