– Mindig is voltak és vannak ma is köztünk olyanok, akik döntéseikkel hatást tudnak gyakorolni nem csupán önmaguk, de környezetük jövőjére is. Példaképek ők, akiket tetteiken keresztül ismer meg, és ismer el a társadalom. S noha ezen tettek már elérték céljukat, gyümölcsöt hozva mindannyiunk javát szolgálják, méltó és fontos, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek. Kitüntetettjeink mind ebben a szellemiségben éltek és élnek köztünk, értünk itt, Békésen – fogalmazott a városvezető, majd hangsúlyozta, különös súlya, ereje van ezeknek a szavaknak a népek vándorútján, az Alföldön, a sok vihart látott Körösök vidékén. Élni, emberként létezni erkölcsi kihívás. Próbák sorozata, mely nap, mint nap, feladatról feladatra küzdeni hív.

A békési képviselő-testület lokálpatriótaként, helytörténeti munkássága és a békési közösségi életben végzett aktív tevékenységéért a Békés város díszpolgára címet adományozta Varga Sándornak.

D. Nagyné Kecskeméti Nóra pedagógus a település civil közösségeiben végzett önkéntes tevékenységéért a Békés Városért kitüntetést vehette át az eseményen.

Erdősné Sági Mária, a helyi könyvtár nyugalmazott igazgatója számára a település lakossága érdekében és a kulturális élet területén végzett kimagasló tevékenységéért a Békés Városért kitüntetést adományozta a grémium.

/Fotó: Bencsik Ádám/

Durkó Albert Zoltán, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió alapító-misszióvezetője a településen élő hátrányos helyzetű családok szociális, mentális és hitéleti megsegítése érdekében kifejtett tevékenységéért a Békés Városért kitüntetést vehette át.

A Békési Ipartestület részére a kézművesek, kisiparosok, mikrovállalkozások összefogásában végzett és önkéntes közösségformáló tevékenységéért a Civilek a Városért kitüntetést adományozta a képviselő-testület.

2021. évben nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért „Az Év Békési Sportolója” címet vehette át Római Ruben. A kiváló sportoló edzője Maczik Pál.

Munkássága középpontjában a humánum áll

A város újdonsült díszpolgára Varga Sándor egyrészt kiváló pedagógusként írta be magát a település történetébe. Megszervezte és felépítette a békési gépészeti oktatást. Évtizedekig segítette a Békés-tarhosi Zenei Napokat, a Békés-Tarhosi Baráti Kör titkári feladataival is megbízták. Ápolója a tarhosi énekiskola szellemiségének, részt vett a Gulyás György Művészeti Intézet alapításának előkészítésében. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesületnek alapító tagja, örökös pártolója, tiszteletbeli tagja. Békés helytörténetének szakavatott ismerője. Kezdeményezője volt az 1996-ban megvalósult II. világháborús emlékművön feltüntetett hősök és áldozatok nevei összegyűjtésének. Lokálpatrióta, helytörténeti munkássága és támogatása valamennyi köztéri emlékmű, emléktábla és mellszobor létrejöttében közrejátszott. Életének, személyiségének, munkásságának alfája és omegája a humánum, az ember. Diákjait mindig a becsületességre, tisztességre nevelte. Ma is mozgatórugója számtalan kulturális eseménynek, tagja több civil szervezetnek.