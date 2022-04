Egyes fejlesztési részek már el is készültek – tájékoztatta hírportálunkat Kálmán Tibor, a város polgármestere, miután a napokban Dankó Béla országgyűlési képviselővel és Balog Zoltán önkormányzati képviselővel bejárták a fejlesztés helyszínét. Kálmán Tibor kifejtette, két, különösen iskolaidőben nagy forgalmat bonyolító utca megújulása zajlik az érintett városrészen. A munkálatokra mintegy 40 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat a Belügyminisztériumtól, melyhez nem egészen 7 millió forint önerőt biztosít a város saját forrásból. A fejlesztésnek köszönhetően biztonságosabbá válik a reggeli és délutáni órákban nagy gyalogos- és kerékpáros-forgalmat lebonyolító szakasz.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan javítsuk járdáink, útjaink állapotát, igyekszünk a lakossági jelzésekre is minél hatékonyabban reagálni. Ezért is pályázunk folyamatosan ilyen jellegű beruházások megvalósítására – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, a közlekedés minőségének javítása és biztonságosabbá tétele mellett városképi szempontból is fontosnak tartja, hogy folyamatosan újuljanak meg a különböző járdaszakaszok és utcák. A polgármester kitért arra, hogy napokon belül, várhatóan a jövő héten készen lesz a kivitelezés. Balog Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola és az Élővíz-csatorna miatt a város egyik legnagyobb gyalogos- és kerékpáros-forgalmát bonyolító járdaszakaszáról van szó, amelynek felújításával régi álom vált valóra, hiszen nagy szükség volt a rekonstrukcióra.