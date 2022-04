A múzeum igazgatóhelyettese, dr. Bácsmegi Gábor köszöntő beszédében kiemelte, hogy immár 43. alkalommal szervezték meg a kiállítást, és hogy az elmúlt évtizedekben összességében több ezer alkotást készítettek a gyermekek, akik a munkáikkal most is kihívás elé állították a zsűrit.

Ötvennél több díjat osztottak ki – ismertette köszöntő beszédében dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató-helyettes /A szerző felvétele/

Az év egyik legkedvesebb művészeti eseményének nevezte a városi gyermekrajz-kiállítást Varga Tamás alpolgármester. Jónak ítélte a mottót – „én így védem a környezetet” –, a témaválasztást, hogy most a környezettudatosság és a zöld szemlélet került a középpontba, amely manapság az egyik legfontosabb kérdéskör. Miközben megmutatták tehetségüket a fiatalok, fel is dolgozták ezt a témát, bizonyára el is gondolkodtak azon, hogy miként óvhatnák a természetet: például, hogy fogmosás közben nem muszáj folyatni a vizet, hogy érdemes kulacsot használni.