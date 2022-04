– A zenetanulás mindenképpen jó hatással van a gyerekek fejlődésére, mind lelki értelemben, mind a manuális készségeket tekintve. Bármilyen hangszeren is tanulnak, a gyakorlással fejlődik a fantáziájuk, a beleélő képességük – emelte ki Szomor István. A zeneiskola igazgatóhelyettes hozzátette, azok a gyerekek, akik zenét tanulnak, legtöbbször az élet egyéb területein is jobban teljesítenek, hiszen figyelmüket többfelé tudják összpontosítani, erősebben tudnak koncentrálni. Úgy véli, érzelmileg is sokkal színesebb azoknak a lelkivilága, akik egy-egy hangszeren megtanulnak játszani.

– Aki eljut odáig, hogy már ügyesen bánik a hangszerével, az más tanulókkal együtt is alkothat, kamarazenélhet a kortársakkal. Ezzel újabb kihívás elé állítja magát, amit nagyon szeretnek, élnek a gyerekek – tette hozzá.

Az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, a békéscsabai zeneiskolába már egész kicsi kortól lehet járni, van ugyanis zeneóvodai foglalkozás, amit az adott tanévben nagycsoportot kezdő gyerekeknek ajánlanak. A népszerű zeneóvodában a kicsik játékos formában ismerkednek meg az alapokkal, népdalokon, körjátékokon keresztül tekinthetnek be a zene világába. Az általános iskola első, második osztályát kezdők már a zenei előképzőbe jelentkezhetnek, ahol csoportos szolfézsórákon sajátítják el az alapismereteket, a zenei írást és olvasást.