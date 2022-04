Kovács Ákos a közelben lakik, pár napon belül ünnepli a 19. születésnapját, így ő első alkalommal vett részt parlamenti választáson. Kiemelte, hogy figyelte, követte a kampányt, az eseményeket, és ennek alapján érlelődött, született meg benne a döntés. Kitért arra, mivel dolga van a nap folyamán, az első között szerette volna leadni a voksát. Dolog Jánosné, a békéscsabai, belvárosi katolikus székesegyház sekrestyése is sietett a szavazásra, hiszen hat óra után nem sokkal már nyitnia kellett a templomot.

Lipták Jánosné, a Csabai Szlovákok Szervezete és a Rozmaring Hímzőszakkör tagja, a senior klub vezetője maga alkotta csabai szlovák népviseletben szavazott.

Elmondta, több rendezvényen, ünnepen, hagyományőrző programon is felveszik társaival együtt az aprólékos munkával elkészített ruhadarabokat. Ezzel a tradíciók őrzésének a fontosságára is felhívják a figyelmet. Lipták Jánosné azok közé tartozott, akik a szlovák nemzetiségi listára is voksoltak korábbi regisztráció alapján.

Csendes Ferenc békéscsabai festőművész is az elsők között volt a voksoláson a BSZC Kemény Gábor Technikumában, a 21. számú választókörzetben. A Magyar Kultúra Lovagja hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy letegye ő is a voksát amellett, amit az ország és az emberek jövőjéről gondol.