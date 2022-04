Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere és Abdulrahman Abdulrab Mohamed év elején jelentette be, hogy a súlyos allergiás reakciót, anafilaxiát mutató betegek életének megmentését szolgáló EpiPen oldatos injekciót biztosítanak Gyulán minden oktatási és nevelési intézménynek. Azóta a készítményt el is juttatták az intézményekbe, és képzést is szerveztek, hogy szükség esetén hatékonyan adják be az injekciót. Azóta ezt a példát számos településen követték már a megyében.

