Szerelmek szövődtek, barátságok épültek és életre szóló élmények születtek meg az egykor pompázó Erzsébet-ligeti pavilonban Szarvason. Ám a 120 éves épület állapota mára igencsak leromlott, környezetével együtt – hangzott el az új pavilon pénteki alapkőletételén. Az önkormányzat azonban nem hagyta sorsára a település méltán híres helyszínét, így most 333 millió forintos uniós pályázati forrásból, és azt kiegészítve több mint 134 millió forintos önerőből épülhet újra a pavilon és a hozzá tartozó kerthelyiség. A turisztikai fejlesztési beruházás második üteme pedig a pavilonhoz vezető 150 méteres bekötőút és 48 parkoló, valamint a közművek kiépítése lesz, amely összesen közel 85 millió forintból valósul meg, amiből mintegy 77 millió forint az önkormányzati önerő. A harmadik ütemben pedig a használatot szolgáló eszközöket szerzik majd be. A projekt befejezésének várható időpontja 2023. február 25.

Babák Mihály polgármester köszöntőjében elhangzott, az Erzsébet-ligeti pavilon 120 éve épült Szarvason a köz javára, a fiatalok és a sportoló szórakozására. Helyt adott egy igen népszerű sörkertnek és a helyi polgári kultúra jelentős részének. Az épület azonban mára teljesen tönkrement, ezért úgy döntöttek, pályáznak az újraépítésére. Ugyan hosszú út vezetett a nyertes pályázatig, de sikerült végig menniük rajta, és mostanra már az alapkőletételt ünnepelhetik. Hangsúlyozta, a beruházással ugyan nem tudják a múltat visszahozni, de az épület formájában és küllemében is hasonlít majd a régi pavilonra úgy, hogy közben megfelel a mai kor követelményeinek.

Babák Mihály /A szerző felvételei/

Babák Mihály kifejtette, az új pavilon elsősorban a szarvasiaknak épül, de szívesen látják benne a városban érkező vendégeket is. Hozzátette, a megcélzott korosztály a fiatalság, amelynek tagjait közösségépítésre és szórakozásra várják az Erzsébet-ligetbe úgy, ahogy azt szüleik és nagyszüleik is tették egykor. Hiszen a szarvasi szerelmek évtizedekig ott szövődtek, és a helyi szórakozásnak központja volt a ligeti pavilon. Végül elmondta, bízik abban, hogy a beruházásnak köszönhetően újraéled az Erzsébet-liget, és a pavilont használják majd a fiatalok és az idősek, valamint a sportolók is, akiknek nemrég megépült a ligetben az új rekortán pálya.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, akik valamijen formában kötődnek Szarvashoz tudják, hogy a város egyik ikonikus épülete épül most újjá. Hiszen generációk nőttek fel a településen úgy, hogy a pavilon volt a szórakozóhely, ahová ő maga is járt, amikor oda járt gimnáziumba. Hozzátette, azóta ugyan megváltoztak a fiatalok szórakozási szokásai, de véleménye szerint a fejlesztési projekt megálmodói megtalálták azt, hogy napjainkban mire van szüksége az ifjúságnak, és melyek azok a szolgáltatások, amikkel újra a pavilonba lehet majd csábítani a szarvasiakat és a településre érkező turistákat.

Dankó Béla

Az országgyűlési képviselő kiemelte, a turizmus egy kiemelkedő ágazat Szarvas és az egész ország életében is, hiszen a GDP több mint 13 százalékát adja. Tehát rendkívül fontos terület, amit nagy örömére az utóbbi években – a Kisfaludy Programnak köszönhetően is – sikerült megduplázni a szállásadók és a szálláshelyek számát illetően Szarvason. Ez pedig már időszerű volt, hiszen a turisták felismerték a település és környezetének értékeit, és egyre szívesebben, illetve nagyobb számban látogatnak a városba.

Dankó Béla végül elmondta, Szarvas azonban nem csupán a turistáknak, hanem saját lakosságának is fejleszt. Rendkívül sikeres is volt az elmúlt négy évben, amikor az uniós források lehívásában az élmezőnybe került, hiszen csak az önkormányzat a TOP pályázataiból 4,2 milliárd forintot tudott megszerezni a város fejlesztésére. Ez a szám pedig a helyi cégek és vállalkozások pályázati forrásaival együtt meghaladja a 23 milliárd forintot.

Hodálik Pál

Hodálik Pál, a megyei önkormányzat térségi tanácsnoka, aki maga is részt vett az új pavilon megálmodásában elárulta, ő maga is 21 esztendőn át az Erzsébet-ligeti pavilonba járt szórakozni, ami idő alatt számtalan életre szóló élménnyel gazdagodott. Ezért is fogadta örömmel, és támogatta a beruházást, amelynek projektmenedzsere a Békés Megyei Önkormányzat. Visszaemlékezett, a szórakozóhely ikonikus épülete volt Szarvasnak és az egész megyének, mindenki arról beszélt, és oda járt, így barát társaságával is nagyon várták már, hogy megkapják személyi igazolványukat és ők is aktív részesei legyenek a pavilonnak.

A térségi tanácsnoktól megtudtuk, a pavilon egy rendkívül jó közösségformáló tér volt, ahol a fiatalok és idősebbek összegyűltek, amely minden nap nyitva volt, és ami minden estére megtelt. Végül elárulta, ő az első szerelmét is a pavilonban találta meg, és amikor hazavitte bemutatni a szüleinek, elmondták neki, hogy ők is ott ismerkedtek meg, házasságuk pedig immár 51 éve tart. Kisfiának pedig, aki imád urbexelni, a korábbi, már lepusztult Erzsébet-ligeti pavilon volt az első felfedező videós élménye. Tapasztalatai szerint tehát mindenkinek van a pavilonról legalább egy jó sztorija. Hozzátette, bár az új épület már nem lesz teljesen olyan, mint a régi, hiszen a beltere és funkciója is a mai kornak lesz megfelelő, de a külseje véleménye szerint mindenkit emlékeztetni fog az elmúlt 120 esztendőre, és azokra az élményekre, amik ott érték.