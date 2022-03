Ahogy az ukrajnai válság elkezdődött, azonnal megmozdult a békéscsabai Belvárosi iskola tanári kara és diáksága. Dr. Malatyinszki Anita megbízott intézményvezető elmondta, kolléganőjük, Gyulainé Hárs Gyöngyi kezdeményezésére elkezdték a gyűjtést, melyhez gondolkodás nélkül csatlakoztak a szülők, sőt idegenek is.

– Felvettük a kapcsolatot a tarpai önkormányzattal, megkérdeztük mire van szükségük, ennek alapján gyűjtöttünk össze pelenkát, popsitörlőt, zsebkendőt, szívószálas üdítőt, kekszet, nyitógyűrűs konzervet, csokoládét a kisgyermekes családoknak.

Azonnal érkezett felajánlás a fuvarra is: egy nálunk tanuló diák édesanyja vitte Tarpára az adományunkat – részletezte dr. Malatyinszki Anita. Hozzátette, közben a gyerekek is elkezdtek szervezkedni, a hamarosan kezdődő diáknapok keretében pólókat árulnak, úgy döntöttek, hogy az ebből befolyt összeg nagy részét is felajánlják a menekülteknek. Az intézményvezető kiemelte, a diákokat is foglalkoztatja a háború, a nagyobbak mélyebben is átérzik, nyomon követik a jelenlegi eseményeket. A gyűjtést pedig tovább folytatják.