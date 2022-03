– Hosszú idő telt el, mire végre újra élőben versenyezhettünk. Mindannyiunknak felüdülés volt „igazi” arcokat látni, a hangulat, a taps, az adrenalin magával ragadott bennünket – mesélte élményeit Kurucz-Papp Ildikó. Az okleveles moderntánc- és mazsorettoktató hozzátette, az együttlét semmihez sem hasonlítható érzése járta át a csapatokat, amit megkoronázott az az önfeledt öröm, amit az eredményhirdetéskor éreztek nevük hallatán. Február 26-án a IX. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen huszonnégy egyesület közül emelkedtek ki.

– Az Attitude csoportunk tradicionális zászló senior miniformációjával és tradicionális bot senior miniformációjával is első helyezést ért el. Ugyanez a csapat a mix (bot-pom-pon) senior kategóriában a dobogó második fokára állhatott – sorolta a mester. Hozzáfűzte, szólóban is jöttek a sikerek: Hrubecz Zorka az első, Bakócz Emese és Kis Gréta második, Csjaki Viktória pedig harmadik lett különféle kategóriákban.

– A verseny valójában hibrid volt, lehetett online is nevezni. A gyerekcsoport koreográfiáit én is ebben a formában indítottam, videofelvételt küldtem versenyre. A kislányok is sikereket könyvelhettek el, a Balance csoport tradicionális pom kategóriában első helyen végzett, tradicionális bot kategóriában pedig második helyen – sorolta a pedagógus, hangsúlyozva, az online forma előnye, hogy egyidőben szerepelhettek az V. Online Majorettes International Grand Prix-en is a lengyel Majorettes International Association szervezésében. Itt több mint harminc egyesület mérte össze tudását; Bakócz Emese, Csjaki Viktória és Kis Gréta is arany minősítést szerzett solo pom-pon teen kategóriában. Hrubecz Zorka solo traditional bot teen-ben kapott aranyat, a Balance csoport pedig classic pom-pon youth kategóriában ezüstöt, traditional bot youth-ban aranyat. Az Attitude csoport traditional bot teen-ben szerzett arany minősítést.

Kurucz-Papp Ildikó hangsúlyozta, versenyzés mellett jutott idő a fellépésekre is. A szolnoki verseny után egyenesen Gyulára utaztak, ahol a Tűzoltóbál megnyitóján mutatkoztak be. Az egyesület az Acid Jazz Dance Company Se másik szakágával, a modern táncosokkal adott fergeteges műsort.