Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, május 25-én lesz 165 éve annak, hogy 1857-ben Sisi és hitvese, Ferenc József császár ellátogatott Gyulára, az éjszakát pedig az Almásy-kastélyban töltötték. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a patinás épület a szocialista kormány és szocialista városvezetés alatt egy betonkerítés mögött pusztult, a polgári Orbán-kormány alatt azonban két ütemben megvalósíthatták a patinás épület rekonstrukcióját.

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a látogatóközpont állandó kiállítása rendkívül népszerű, különböző programokkal, időszaki kiállításokkal pedig elérhető, hogy korábbi vendégek is újra és újra visszatérjenek.

Fekete-Dombi Ildikó, az Almásy-kastélyt is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, az időszaki kiállító térben is mindig az épülethez, illetve a városhoz kötődő tárlatot mutatnak be. Mint mondta, a Gödöllői Királyi Kastéllyal kiváló szakmai kapcsolatot ápolnak, a kiállítást is velük közösen valósítják meg. Az „Útközben Erzsébet királynéval” munkacímű tárlat több interaktív elemmel négy fő témát jár majd körül: Sisi utazásait, a sporthoz való kapcsolatát, a szépségét és mai napig élő kultuszát.

Ujváry Tamás, dr. Kovács József, dr. Görgényi Ernő és Fekete-Dombi Ildikó mutatta be a tárlatot /Fotók: Bencsik Ádám/

Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a gödöllői kastély rendelkezik a világ legnagyobb Erzsébet királynéhoz köthető gyűjteményével. Kifejtette, Gyulára is több száz tárgyat hoznak majd el, például bútorokat, ruhákat és porcelánokat, amelyeket Erzsébet királyné és Ferenc József valóban használt. A tárgyakhoz pedig mindig történetek is kapcsolódnak majd.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, pünkösd vasárnap, a kastély előtt ingyenes előadást tart a Nemzeti Lovas Színház, a Sisi lóháton című előadáson ismert operettekből és musicalekből adnak elő részleteket több nyelven. Az előrejelzések szerint óriási érdeklődésre számot tartó Sisi-kiállítás egy évig lesz majd megtekinthető.