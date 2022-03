Az érdeklődők 2,3 és 10 kilométeren vehettek részt a megmérettetésen, és jó néhányan látványos jelmezben is tették meg a különböző távokat. Akadt, aki indiánnak, más vikingnek vagy apácának öltözött, de a Star Warsból ismert karakter is ott volt a megmérettetésen.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, a résztvevők egy közösségi esemény keretén belül támogatták a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány pótolhatatlan, felbecsülhetetlen értékű tevékenységét.

- A szervezők egy igazi, vidám közösségi élményt hívtak életre – fogalmazott.

Dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed és dr. Kovács József

Dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed, az alapítvány elnöke elmondta, a koraszülöttmentő-autó segítségével már több mint félezer koraszülöttnek, illetve beteg újszülöttnek tudtak segíteni.

– A gyerekek ugyanolyan ellátást kapnak, mint az ország bármelyik részében, akár a fővárosban, vagy az egyetemi központokban – hangsúlyozta a szakember, aki kitért arra, hogy a társadalmi összefogás az egész világon nagyon fontos a hasonló alapítványok életében.

Fotók: Lehoczky Péter

Dr. Kovács József emlékeztetett arra, hogy viharsarki koraszülöttmentő-autót egy közadakozásból elindult, nemes kezdeményezés részeként szerezték be. Mint mondta, a koraszülöttmentés ügye azért is nagyon fontos, mert egyre kisebb súllyal világra jött gyermekeket tudnak megmenteni, számukra teljes életet biztosítani, ha időben megkapják a szükséges ellátást. Kifejtette, sokat dolgoznak, egyeztetnek a mentőautó működése érdekében, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is 12 millió forinttal segített saját miniszteri keretéből. Hangsúlyozta, az ilyen rendezvények nagyon fontosak az alapítvány életében.

Medve Edina, a szervező egyesület titkára elmondta, az érdeklődők 2,3 és 10 kilométeren állhattak rajthoz. Mint kiemelte, a rendezvényt egész napos családi eseménnyé alakították, ahol fellépők, arcfestés, bazárosok és ugrálóvár is várta az érdeklődőket.