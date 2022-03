Szarvas Péter polgármester fontosnak nevezte, hogy stratégiai jövőképpel rendelkezzen Békéscsaba, hogy a városhoz kössék a fiatalokat, hogy megmutassák nekik, a közösség számít rájuk. Ezt a gondolatot ültették át tettekbe, amikor 2015-ben elindították a Békéscsaba hazavár! programot.

Évente kétszer tesznek közzé pályázati felhívást. Eddig 106 fiatallal kötöttek szerződést: 28-an hallgatói ösztöndíjban, 78-an életkezdési támogatásban részesültek. Előbbi négy féléven át, félévenként öt hónapon keresztül immár havi 50 ezer forintos, utóbbi pedig egyszeri 400 ezer forintos támogatást jelent.

Hangsúlyozta: a Békéscsaba hazavár! program mellett más módon is segítik a fiatalokat. Lakhatási lehetőséget biztosítanak a szakembereknek; illetve a család jövedelmi helyzetétől függően 5 ezer forint tanévkezdési támogatást nyújtanak az igényt beadó általános és középiskolásoknak; valamint havi 10 ezer forintot Bursa Hungarica-ösztöndíjat biztosítanak szintén jövedelem alapján.

– Egyre több fiatal telepszik le Békéscsabán vagy tér vissza a városba, ami jelzi a megyeszékhely gazdasági erejének emelkedését, hogy érdemes itt a jövőt tervezni – folytatta. Azt látták, hogy érdemes népszerűsíteni a Békéscsaba hazavár! programot a 19 békéscsabai általános és középiskolába járó diák számára, és minél korábban megismertetni velük a lehetőséget.

– Sok mindentől függ, hogy a fiatalok hol telepszenek le – mondta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, hozzátéve, döntő tényező, hogy milyen a foglalkoztatási lehetőségek állnak előttük. De szempont az is, hogy mennyire befogadó, barátságos, zöld egy-egy település, hogy milyen, a kikapcsolódást, szórakozást jelentő programok vannak, és szerinte ezekben Békéscsaba élen jár. Aláhúzta: Békéscsaba az otthont szeretné megteremteni a Békéscsaba hazavár! programmal.

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) főigazgatója kiemelte, a BSZC-ben a képzési portfólió összeállításakor is arra törekedtek, hogy a diákok megtalálhassák a számításaikat Békés megyében, a tanulóknak az általános iskolától a munkahelyekig felvázolnak egy egyéni életutat. Ebbe illeszkedik, sőt pluszt is jelent a Békéscsaba hazavár! program.

Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ (BTK) igazgatója jelezte, hogy a BTK nemcsak intézményfenntartó, hanem társadalomformáló szereppel is bír. A fiatalok helyben maradásában lényeges az identitástudat, és azért, hogy ezt kialakítsák a diákokban, létrehoztak egy munkacsoportot is, amelyben az összes intézmény történelemtanárai részt vesznek.

A jövőbeni konkrét lépésekről Varga Tamás alpolgármester elmondta: információs csomagot állítanak össze a Békéscsaba hazavár! programmal kapcsolatban, amelyet a jövőben a pedagógusok révén eljuttatnak a diákoknak és a szüleiknek. Lesznek szórólapok is, illetve a világhálón szintén több módon jelennek meg, a közösségi oldalakon egyaránt népszerűsítik a lehetőséget. Azt látták, hogy a már egyetemista, főiskolás fiatalokat nehéz elérni, ezért célozzák meg a középiskolásokat.

Diplomát szereztek és visszatértek

Czimbalmos Kristóf, Lehoczki Dóra és Oláh Barbara is azon százhat fiatal között van, akiket támogatott a város a program keretében. Kristóf elmondta, tudta, hogy szeretne visszajönni a diploma megszerzése után Békéscsabára, mérnöki végzettsége alapján munkába is állt egy nyomdában, több ismerőse szintén visszatért a városba. Dóra, aki a pedagógiai szakszolgálatnál dolgozik, hozzátette, hallgatói ösztöndíjat és életkezdési támogatást is kapott, hosszú távon tervez Békéscsabán. Barbara az atlétikai klubnál dolgozik, azt tapasztalta, hogy nagyban fejlődik a város. A város diákpolgármestere és két diák-alpolgármestere, Szántó Zoltán, valamint Csányi Huba és Kovács Ákos elmondták: érzik, hogy számít rájuk Békéscsaba, hálásak azért, hogy a város jövőképet mutat számukra. A programot jó ugródeszkának nevezték.