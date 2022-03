Budai Gyula, mint az Agrárminisztérium volt parlamenti államtitkára, jelenleg a külügyminisztériumban a külső piacok koordinálásáért is felel miniszteri biztosként arról beszélt, a magyar termelők, vállalkozások számára a háború milyen nehézségeket, piacvesztést okoz (élő állat, vetőmag, stb.). De szólt hazánk energiaellátottságáról, és mindazokról a témákról, amiket a háború miatt át kell értékelni. Kiemelte, napjainkban nem lehet ötletelni, meggondolatlanul nyilatkozni. Sokat tapasztalt, megoldó emberek kellenek, akik már bizonyítottak katasztrófahelyzetekben is (Kolontár, Tiszai árvíz, Covid járvány) és most is olyan döntéseket hoznak, ami nem sodorhatja a háborúba hazánkat.