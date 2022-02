Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke, a Csabai Pálinka Klub egyik alapítója, illetve máig aktív tagja elmondta, tíz évvel ezelőtt alig néhányan voltak a klub ötletgazdái, amit tanulási és tapasztalatszerzési céllal alapítottak meg. Hozzátette nagyban köszönhető közösségüknek, hogy immár egyre többen vannak Békéscsabán olyanok, akik odafigyelnek arra, hogy érett, de nem penészes, rohadt vagy földes gyümölcsből, készítsenek pálinkát, illetve arra is hogy főzetüket se cukrozzák túl, valamint gondosan cefrézzék, és végül úgy főzzék le, hogy az elő és utópárlatok ne kerüljenek bele. Mindezek a csabai pálinkák minőségét jelentősen növelték. Elárulta, ő maga is sokat tanult ebben a közösségben, aminek eredményeképp bronz, ezüst és arany minősítésű pálinkái is lettek, amik oklevelét büszkén őrzi otthonában. Végül a pálinkarneválról elmondta, annak egy igen komoly verseny is része, amiben a zsűri a név nélkül beérkezett nedűket ízre, illatra és karakterre díjazza. A klubról pedig elmondta, véleménye szerint nem csupán múltja és jelene van, hanem szép jövője is.