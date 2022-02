Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, hogy az szja-visszatérítés egy komplex rendszer része, egy évtizedes kormányzati elképzelés egyik eleme. Hangsúlyozta, a kormány sokféle módon segíti a családokat, hogy megfelelő körülmények között élhessenek, és hogy az anyagi terhek ne tartsák őket vissza a gyermekvállalástól. Hozzátette, hogy a szja-visszatérítés Európában, de a világon is egyedülálló juttatás, amely köszönhető annak is, hogy a magyar gazdaság remek teljesítményt nyújtott tavaly, hogy soha nem látott mértékű fejlődésen ment keresztül. Ismertette, miszerint országosan megközelíti a 600 milliárd forintot az az összeg, amit a családok megkapnak most, és az szja-visszatérítés mintegy 2 millió szülőt érint. Jelezte, azok a szülők jogosultak a támogatásra, akik családi pótlékra is jogosultak. Vannak, akiknek automatikusan utalnak, vannak viszont, akiknek jelezniük kellett az igényüket és meg kellett adniuk adatokat, de erre még most is van lehetőségük. Elmondta, hogy az átlagjövedelem szintjéig befizetett szja-t kapják vissza a gyermeket nevelők, és ez bizonyos családok esetekben elérheti akár az 1,6 millió forintot is.

Piros Anita és Herczeg Tamás /Fotó: Imre György/