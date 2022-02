Mittag Mónika elmondta, az óvoda 2016-ban került a német nemzetiségi önkormányzat fenntartásába, 2017-től minden évben pályázatot nyújtanak be különböző fejlesztésekre, a kedvező döntéseknek köszönhetően pedig számos beruházás valósulhatott és valósulhat meg. Az intézmény önálló identitással rendelkezik, szakmai programja kiválóan működik. Így nem csak Németvárosból, hanem az egész Gyuláról jönnek gyerekek az óvodába, ahol két nyelvű foglalkozásokon is részt vehetnek. Pálovitsné Czene Ágota, a Németvárosi Óvoda Intézményvezetője elmondta, évről évre folyamatosan fejlődnek, és a külsőségek mellett a pedagógiai munkát is igyekeznek innovatívvá tenni.

Hozzátette, korábban például játékokkal, padokkal, babaházzal bővítették az udvart, az elmúlt esztendőkben minden csoportszobában korszerűsítették az elektromos hálózatot, és több helyiségben a bútorzatot is cserélték. Az intézményvezető kifejtette, az elnyert 20 millió forintos támogatásból megvalósítják a belső udvar teljes körű korszerűsítését, cserélik majd a burkolatot, új játékokat szereznek be, felújítják a homokozót, tulajdonképpen a külső környezet ezen része teljes megújul. Egy másik kétmillió forintos pályázatnak köszönhetően pedig több ablakot fognak cserélni. Pálovitsné Czene Ágota kiemelte, hosszú távú terveik között szerepel egy új tornaszoba kialakítása és a tetőszerkezet cseréje.

Dr. Kovács József jelentős áttörésnek nevezte, hogy a helyi német nemzetiségi önkormányzat működteti a Németvárosi Óvodát, ahol évről évre újabb fejlesztések készülnek el. Mint mondta, az intézmény 2017 óta mintegy 70 millió forintos támogatást nyert el különböző korszerűsítésekre.