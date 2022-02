Braun Tibor őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 14. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője szerint, sok fiatal számára fontos, hogy független legyen a szüleitől, de főiskolásként vagy ötödévesként ez nem mindig könnyű feladat, ebben segíthetnek az új feltételek. – Ha valaki a katonai hivatás mellett dönt, már a tanulmányai alatt is fizetést kap. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának tisztjelöltjei jelenleg ösztöndíjat kapnak, de augusztus 20-tól megváltozik jogviszonyuk, ami az újonnan felvételizőket is érinti. A tisztjelöltek a Magyar Honvédség szerződéses állományába kerülnek, és a képzési időn kívül tízéves megállapodást írnak alá. Őrmestertől zászlósig terjedő rendfokozatokat viselnek majd, a „hallgató” előtag használatával – részletezte a tudnivalókat Braun Tibor. Hozzátette: a havi illetmény évfolyamtól függően bruttó 260 és 300 ezer forint között mozog majd, de aki jól tanul, további 30 ezer forintot is kaphat. Ráadásul a képzési idő a társadalombiztosítási szabályok szerint jogszerző időnek minősül. Mint kifejtette, a bekerülés fizikai, pszichikai és egészségügyi megfeleléshez, valamint az alapkiképzés teljesítéséhez kötött. A jelentkezéshez az angol, a német vagy a francia középfokú nyelvvizsga megléte szükséges, újdonság viszont, hogy bővült az emelt szinten elfogadható érettségi tantárgyak köre. A békéscsabai Avramucz Dániel honvédtisztjelölt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának hallgatója. Elmondta, még általános iskolásként vett részt különféle honvédelmi tematikájú megmérettetéseken, melyek annyira megtetszettek neki, hogy később is kereste az ilyen alkalmakat. Végül ez vezetett ahhoz, hogy jelentkezett az egyetemre, és a honvédséggel is szerződéses szolgálati viszonyt kötött. Így vált lehetővé, hogy tanulmányai alatt illetményt kap a honvédségtől. – Azt, hogy most húszévesen egy ekkora támogatást kapunk, nagy lehetőségnek tartom, ráadásul, ha esetleg van arra mód, hogy félretegyünk ebből – teljes egészében vagy részben –, az később is egy hatalmas segítség lehet a jövőre nézve – fejtette ki gondolatait Avramucz Dániel. A honvédtisztjelölt kiemelte még, hogy aki jól tanul, az további pótlékokat kaphat, sőt különféle alkalmakkor – mint például a karácsony vagy az évkezdés – is juttatás jár a résztvevőknek. – Ez egy olyan út, egy olyan pálya, ami biztos és kifizetődő. Itt lehet tudni, hogy az elkövetkező években hol fog dolgozni az egyetemről kikerülő hallgató, milyen feladatok várnak rá, hol lesz a munkahelye. Nyilván ez bizonyos kötöttségekkel jár, de egyben biztonságot is nyújt – tette hozzá az egyetem hallgatója.

Az acélkockák illetményt kapnak

– Az Acélkocka Altisztképzési Rendszer 2019-ben indult, az egyéves képzésre legalább érettségivel rendelkező, nagykorú állampolgárokat keresnek. A jelentkezési időszak nyár elejéig tart, az alapkiképzés az alkalmassági vizsgálatok után, augusztus közepén kezdődik. Ezután a leendő altisztek négy és fél hónapos tanfolyamon vesznek részt, majd megkezdődik számukra a program legizgalmasabb része: fél év szakmai felkészítés a honvédség különböző alakulatainál – árulta el Braun Tibor. Aki kiemelte: az acélkockák az érettségivel rendelkező közkatona illetményére jogosultak, így rájuk is vonatkozik a tavaly év végén bejelentett 10 százalékos béremelés. Ingyenes számukra a laktanyai elhelyezés, az étkezés, a ruházati ellátás, és utazási hozzájárulást is kaphatnak. Aki a már megszerzett iskolai végzettségével választaná ezt a hivatást, szintén csatlakozhat a honvédséghez, szerződéses vagy tartalékos katonaként.