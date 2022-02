Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke kiemelte, falugazdászaik folyamatosan összeírják a fóliás viharkárokat. Ezek bejelentésére február 17-éig nyílik lehetőség. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten jelentette be, a kormány garanciát vállal arra, hogy pluszforrásokat különít el, és rendkívüli vis maior alapot hoz létre a zöldségtermesztőket ért veszteségek kárpótlására.

Dr. Kulcsár László kitért arra, a fólia alatti növénykultúrában keletkezett károk ellentételezésére segítséget jelent a kárenyhítési alap, a káresemény után 15 napja van a termelőnek a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén bejelentést tenni.

A falugazdászok ebben is készséggel segítenek a gazdálkodóknak. A termelőeszközökben (így többek közt a fóliában is) keletkezett károkat a tavaly elindított mezőgazdasági krízisbiztosítás is kezeli.