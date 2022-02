A családi adó-visszatérítés minden olyan gyermeket nevelő szülőnek járt, aki tavaly legalább egy napig családi kedvezményre volt jogosult. A visszatérítéssel a kormány a koronavírus-járvány miatt nehezebb helyzetbe került családokon segít. Összesen 600 milliárd forintot adott vissza a gyermeket nevelő szülőknek, a várandós kismamáknak, a velük közös háztartásban élő házastársnak, a saját jogán családi pótlékra jogosultaknak.

A pénzt megkapták a rokkantsági járadékban részesülők, vagy a velük közös háztartásban élő, családi kedvezményt igénybe vevő hozzátartozók is. Az összeg bármilyen célra felhasználható, a Békésben élők közül legtöbben lakásfelújításra, a meglévő hitelek törlesztésére vagy a gyermekükkel kapcsolatos kiadásokra költik.

Négy gyermek aranyozza be a kétsopronyi Omiljak család életét. A legkisebb a féléves Nándi, akit napközben édesanyja, Kata kényeztet, aztán jönnek haza szép sorban a testvérek, Barnabás, Márton és Léna, munkája végeztével pedig édesapjuk.

– Építjük, szépítjük otthonunkat, ehhez nagy segítség a mostani adó-visszatérítés – hangsúlyozták a szülők. Az édesanya, Kata elmondta, megkapták már a pénzt, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy a garázs elé létesítsenek bejáratot.

A kétsopronyi Beliczay Kata Nándit sétáltatja /Fotó: Imre György/

Örömteli az is, hogy korábban a házuk felépítéséhez is állami támogatást vehettek igénybe, másként nem lett volna esélyük egy ilyen otthon kialakítására. Ahogy fogalmazott, a család szentségét, az istenhitet őrzik, ezek a legfontosabb értékek számukra. Remélik, hogy gyermekeik is révbe érnek, és ugyanolyan szép családjuk lesz, mint most az övék.