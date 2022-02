A Kis-Sárréten, a Dévaványai-Ecsegi pusztákon, a kardoskúti Fehértónál és Orosháza belterületén is felbukkantak. A múlt század közepén Magyarországon még szép számban költöttek vándorsólymok. Az 1960-as években azonban a fészkelő állomány összeomlott, főként a mára már betiltott DDT rovarirtó szer használata miatt. Csaknem negyven év kihagyás után, 1997-ben jelentek meg újra költőfajként hazánkban. Napjainkra a költőállomány elérte a második világháború utáni szintet. A vándorsólyomról fontos tudni, hogy nagyon értékes solymászmadár. A Körös-Maros Nemzeti Parkban költő párok nincsenek, de vendégként időnként itt is megjelennek. Mivel a térség pusztai területein, szántóföldjein télen jelentős a kékgalamb-állomány, ezért itt is időnként felbukkan egy-egy vándorsólyom. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kardoskúti tájegységében is megfigyeltek ezen a télen vándorsólymokat. Januárban a Fehértó részterületen, a Macelka-nádas felett keringett egy felnőtt példány. Érdekesség, hogy télen a városokban is megjelenhetnek vándorsólymok, elsősorban azért, hogy az ott nagy tömegben jelen lévő parlagi galambokra vadásszanak. Orosházán például a víztornyon rendszeresen látnak üldögélni egy példányt. A Kis-Sárréten szintén rendszeresen megjelennek vándorsólymok. Ezen a télen két-három, öreg tollruhás madár sokáig kitartott a Biharugrai-halastavakon és a Kisvátyon-pusztán. Ezek mostanra már elmentek, de február elején ismét felbukkant egy öreg hím példány.