– A disznótorokban a reggelinél a káposztás lepény, este a toros- vagy a töltött káposzta, majd a rétes fontos alapanyaga ez a zöldség – hangsúlyozta. – A szlovákoknál minden héten volt tésztás nap, és ilyenkor a káposztás haluska sem hiányozhatott az asztalról. A paradicsomos káposztaleves is kiváló étel, a kacsasülthöz pedig általában dinsztelt édes káposztát kínáltak, ebbe egy kis fehérbor és alma is került. A savanyú káposztát nemcsak fogyasztották, hanem készítették is a családoknál, nálunk máig fennmaradt ez a hagyomány.

Sokakban bizonyára még él, ahogy gyerekkorukban lábbal vagy gumicsizmában – természetesen a higiéniára ügyelve – taposták a savanyú káposztát, hogy minél jobban kiengedje a levét, és majd ropogós legyen, szép fehér maradjon.