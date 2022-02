A közelmúltban ért véget a felújítást követő műszaki átadás-átvételi eljárás, és karácsonykor már a megújult templomban tartották az istentiszteletet – ismertette Koncz Zsolt. A sarkad-belvárosi református lelkész hozzátette, hogy egyelőre a gyülekezeti teremben zajlanak az alkalmak – a padfűtés ellenére most még csípős lenne az idő –, de március közepén visszaköltöznek. Hangsúlyozta, a gyülekezet minden tagja örömét lelte a templomot érintő beruházásban, és a korábbiakhoz képest látványos is a változás, mind külsőleg, mind belsőleg. Belül a korábban sárgára festett falak és oszlopok immár mindenhol fehérek, jelezve a protestáns letisztultságot. Kívül maradtak a korábbi színek, viszont a lábazat szürkévé vált, illetve a vadonatúj ablakok zöld színt kaptak, hogy minden összhangban legyen a toronnyal. Korszerűsítették a vízszigetelést, a tetőszerkezetet, megújították a nyílászárókat. A burkolatot is kicserélték a belső járófelületeken. A toronyba vezető lépcsőket, korlátokat ugyancsak rendbe tették, a szükséges helyeken pedig cserélték, szem előtt tartva a biztonságos közlekedést. A villamos rendszert szintén korszerűsítették, mint ahogy a villámhárítás rendszerét is a mai szabványoknak megfelelően. Jelezte, plusztámogatás révén az orgona felújítása is folyamatban van, mivel sérült a játszóasztala, és a vezérlőrész nem tudta ellátni a szükséges feladatokat. Elmondta, Péntek Gergely orgonaépítő-kántor helyben végzi el a helyreállítást. A beruházás látványos volt, ezek közül kiemelte azt a pillanatot, amikor alpintechnikával visszahelyezték azt a csillagot, amely évekkel ezelőtt esett le az egyik fiatoronyról. Elmondta, akkor egy mester elvitte magával, hogy kijavítsa, majd visszaküldte, hogy a felújítás alkalmával ismét a helyére kerülhessen. Beszélt a jövőbeli tervekről is. A torony felőli bejáratnál található két helyiség, melyek szintén megújultak: az egyik az istentiszteletek alkalmával a kisgyermekesek számára használható, a másikban egy múzeumot alakítanának ki.

Több érdekes eszközt, fényképet is felvonultatnának, ezek közül a legegyedibb a Szent Mihály lovának nevezett halottszállító saroglya, amely 1868-ból származik, azaz több mint 150 éves.

Nyolcvan lépcső vezet a toronyba

Hírportálunk munkatársa kipróbálta: több mint nyolcvan lépcső vezet a Sarkad-Belvárosi Református Templom 52 méter magas tornyába, az olykor meredek részek miatt nem árt a korlátokba kapaszkodni. A fáradozás megéri, mivel a toronyból – ahol három harang lakik, a hit, a reménység és a szeretet – csodás kilátás nyílik a városra. Nem meglepő, hogy anno innen figyelték a települést. A tűzőrnek a harangok alatti szinten volt egy helyisége, ahol pihenhetett. A tűzőri szolgálatnak nem véletlenül tulajdonítottak fontos szerepet. A régi dokumentumok szerint 1638-ban már volt templom a mostani helyen, ám az 1866-ban egy tűzvész során 73 házzal együtt jelentős mértékben megrongálódott. A következő években, 1867-ben és 1868-ban Veres Károly és Csaba János irányításával újraépítették a templomhajót és a tornyot, utóbbit linzi mintára. Így vált nyolc fiatornyossá, vagyis „kilenctornyúvá” a sarkadi református templom. Érdekesség: rá pár esztendőre, 1880-ban a linzi torony leégett, és mivel azt nem így építették újjá, a sarkadin kívül nincs sehol ilyen torony a világon.