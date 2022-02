Február első szombatján rendezték meg a sárréti eseményt a városi sportcsarnokban. Az eseményen Macsári József polgármester, és dr. Kovács József a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a résztvevőket. A korán érkezőket ízletes hagymás sültvér, rétes fogadta, de készült a toroskáposzta, és a sültkolbász is. Csak káposztából körülbelül hatszáz adagnyi rotyogott, aki fogyasztott belőle az egyben jótékonykodott is. – A felajánlásokból összegyűlt összegből fejlesztőjátékokat szeretnénk vásárolni a bölcsődébe – árulta el a városvezető. Macsári József hozzátette, a jótékonykodás mellett céljuk a hagyományőrzés, és hogy a fiatalok is megismerhessék, hogy miből is áll egy disznótoros. Ezt pedig szavai szerint egy kötetlen, családoknak szóló rendezvénnyel érik el évről évre, amit már nemcsak a helyiek, de távolabbról is kezdenek felfedezni. Idén ugyan a pandémiás helyzet miatt limitálták a résztvevő csapatok számát, így összesen 15 formáció mérettette meg magát a rendezvényen, de legutóbb több tucatnyi csapat gyúrta a kolbászt; tapasztalat, hogy évről-évre egyre több jelentkező vesz részt a szeghalmi toron.

A nyertes csapat által szalonnából készített Szeghalom címert mutat dr. Kovács Józsefnek Macsári József

Idén a verseny során, az értékelésnél fő szempont lesz, hogy a kolbászgyúrás és a töltés során a csapatok mennyire ragaszkodnak a hagyományhoz, a hagyományos eszközökhöz. Nézzük, hogy miként néz ki a nevezők asztala, hogy az mennyire hasonlít az egykori disznótoros vacsorák miliőjéhez.

A különdíjas csapat, a Rákóczi-telepi Böllérek csapatkapitányának dr. Kovács József és Macsári József adta át a díjat

A szeghalmi torokról, szokásokról a helyi kolbászkészítésről már Elek Gyula mesélt, aki évtizedek óta hentesmester. Szavai szerint a szeghalmi nem sokban különbözik más térségek ízlésétől: jellemzően a hús, valamint a szalonna aránya a csabaival megegyező, és a fűszerezés is hasonló, annyi eltéréssel, hogy a szeghalmiak kevesebb paprikát kevernek az alapanyagba, és van aki egy csöppnyi borsot is tesz abba.

A kolbász mellett pálinkát is mustráltak

Pálinkamustrát is rendeztek Szeghalmon, erről Varga Róbert, kertészmérnök, pálinkamester szakmérnök, a megmérettetés ötletgazdája beszélt, aki elárulta, idén több mint száz párlat érkezett be. – Jellemzően szilva- és szőlő párlatokkal neveztek, de vannak igazi kuriózumok, és vadontermő gyümölcsökből készült pálinkák is. Összesen huszonegy gyümölcsből készültek a benevezett párlatok, vadcseresznye, málna, ribizli, kökény például – részletezte. Hozzátette, idén igazi érdekesség volt, hogy ugyanabból a szilvacefréből nyolcan főztek, nyolcféleképpen – más géppel, más helyen, más technológiával – ízletes párlatot.