– Gond akkor van, amikor fokozódnak az emésztési nehézségei, olyankor görcsös a teste, nyöszörög, fájdalmai vannak – árulta el az édesanya, hozzátéve, amint nagy nehézségek árán sikerül a széklet ürítése, Milán kiegyensúlyozottabbá, élénkebbé válik. A kisfiú több műtéten átesett már, de problémái nem oldódtak meg, a genetikai rendellenességen túl nincs pontos emésztőrendszeri diagnózisa. Édesanyja hangsúlyozta, továbbra sem csodára várnak, csak a szenvedéseket szeretnék enyhíteni. Ezért reménykednek most abban, hogy külföldi szakemberekhez fordulhatnak baráti kapcsolatokon keresztül. Hozzáfűzte, a mozgásterápia is eredményesebb lehetne, ha az emésztési bajokra gyógyírt találnának. – Milán ötévesen is kizárólag előemésztett tápszert tolerál, ennek ráadásul most akadozik a beszerzése. Külföldről hozzák, de sokszor azzal szembesülünk a patikában, hogy a termék nem érhető el – panaszolta az anya, kiemelve, ha másféle tápot ad, jön a kínzó hasfájás és a roham.