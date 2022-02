Elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz részeként, illetve egy belügyminisztériumi felhíváson is pályáznak útfelújításra. Bízik benne, hogy a kérelmek eredményesek lesznek, és akkor összességében nagyjából egy kilométernyi utat tudnak is korszerűsíteni ütemekre bontva. Hangsúlyozta, ezek az utcák komoly forgalmat bonyolítanak le, a buszok is arrafelé közlekednek.