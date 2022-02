A kormány által idén elindított szolgáltatás lényege az, hogy az emberek az ügyfélkapujuk segítségével egyetlen online felületen, a www.e-bejelento.gov.hu oldalon, akár otthonról vagy bármelyik kormányablakban néhány kattintással be tudják jelenteni a személyes adataikban történt változás(oka)t, s a korábbiakkal ellentétben nem kell külön-külön minden szolgáltatónál, közműcégnél megtegyék ezt.

A magyar családok átlagosan tíznél is több szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 millió adatváltozást kell jelenteniük csak a magánszemélyeknek a szerződött szolgáltatóik felé. Eddig egyetlen adatváltozás bejelentése is rengeteg utánajárással, ügyintézéssel és várakozással járt, az e-bejelentő szolgáltatással ennek vetett véget a kormány. A szolgáltatás használatával ugyanis lényegesen kényelmesebbé és gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, és a közművek átírása. Eddig már harmincnégy víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltató közműcég csatalakozott az e-bejelentőhöz. Az új és innovatív e-bejelentő szolgáltatásnak köszönhetően az ügyintézés és az eljárások átfutási ideje és költségei csökkennek, csakúgy, mint a szolgáltatók és az ügyfelek adminisztratív terhei, vagyis mindez hozzájárul az ügyfélkapcsolatok javulásához, végső soron az ügyfelek elégedettségének növeléséhez is. Az e-bejelentő szolgáltatás mintegy másfél milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrás felhasználásával, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg. A tervek szerint a későbbiekben az e-bejelentő további piaci szereplőkkel, például a bankokkal és biztosítókkal is kiegészül, s a természetes személyeken túlmenően a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz – írja csütörtöki sajtóközleményben a Békés Megyei Kormányhivatal.