Előadásokat tartanak gyerekeknek

Az alapítvány nemcsak a sérült állatok mentésére, hanem a felnövekvő generációk nevelésére, oktatására is hangsúlyt fektet, az óvodásoktól a középiskolásokig – jelezte Apavári Györgyné elnök. Ő annak a híve, hogy a fiataloknak meg kell mutatni, miként lehet ellátni, etetni egy bajba jutott madarat, és ha az alapok megvannak, akkor természetszeretővé, -védővé válnak. Elmondta: békéscsabai intézményekbe is ellátogatnak majd előadásaikkal, és a békéscsabai gyerekek is mehetnek a szentesi vadvédelmi központba.