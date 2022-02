Pallér Sándor újkígyósi hentesmester, a Csabai Kolbászklub tagja is több disznótoron van túl ezen a télen. Kislányát, Laurát is viszi magával, elsőként neveztek be tavaly a 25. Csabai Kolbászfesztivál szárazkolbászversenyére, díjakat érdemeltek ki. Laura is hozott egy szál kulárés vastagkolbászt, mert már ő is ott segédkezik az asztalnál, gyúr és fűszerez.

A nyolcasnak szerepe volt a pálinkáknál

Varga Róbert kertészmérnök, pálinkamester szakmérnök, a szeghalmi megmérettetés ötletgazdája elmondta, idén több mint száz párlat érkezett be. – Jellemzően szilva- és szőlőpárlatokkal neveztek, de vannak igazi kuriózumok, és vadontermő gyümölcsökből készült pálinkák is – ecsetelte a Mester. – Összesen huszonegy gyümölcsből készültek a benevezett párlatok, például vadcseresznye, málna, ribizli, kökény. Idén igazi érdekességnek az számított, hogy ugyanabból a szilvacefréből nyolcan főztek, nyolcféleképpen – más géppel, más helyen, más technológiával – ízletes párlatot.