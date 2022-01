A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a Duna-Tisza közén és az északi országrészben nagyrészt száraz, másutt többnyire sónedves az utak felülete a preventív védekezés nyomán. Az erős szél miatt a havas területeken hóátfúvások is keletkezhetnek, így Gyomaendrőd térségében helyenként havas burkolatra is számítani kell. A látási viszonyok mindenhol jók. Az ország középső területein általában gyenge a légmozgás, vagy szélcsend van, de a nyugati országrészben többfelé erős (40-59 km/h) északnyugati szél fúj, a Tisza vonalától keletre pedig közepes (30-39 km/h) erősségű, Polgár és Gyomaendrőd térségében erős északnyugati szél fúj. A hőmérséklet -10 és 1 C fok között változik, a legalacsonyabb értékeket az északi országrészben mérték - olvasható az utinform.hu oldalon.