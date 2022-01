Témajavaslatát megfogadtuk. Megkerestük a régi ismerőst (sajtófotózással is foglalkozott), Palcsek Istvánt, mert neve több díj kapcsán 2021-ben is ott sorakozott a legjobbak között. Az Év természetfotósa seregszemle idei pályázatán is felbukkant az orosházi fiatalember neve. Bebizonyosodott, a természetfotósok a járvány ideje alatt sem tétlenkedtek, újfent kiváló fényképekkel örvendeztették meg a zsűrit és a követőket.