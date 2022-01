A teljes projektköltség közel 58 és fél millió forint, amiből mintegy 38 millió forintot tett ki az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében elnyert összeg, közel 20 és fél millió forint pedig önkormányzati tőke volt. Mindezekből a Szabadság út és az Ady utcák közötti 490 méteres útszakaszon cseréltek szegélyeket, martak burkolatot és terítettek 6 centiméternyi új aszfaltot. Megújultak továbbá a szakaszt keresztező utcák útcsatlakozásai, valamint a parkolók és a buszöblök is.

A polgármester hangsúlyozta, a beruházás Dankó Béla országgyűlési képviselő közbenjárásával valósulhatott meg és határidő előtt két héttel, 2021. december 15-re fejeződött be.

Dankó Béla kifejtette, tavaly a választókerületéből összesen 9 település jutott pályázati forráshoz utak, kerékpárutak és járdák felújítására, összesen több mint 237 millió forint értékben. Ebből jutott a szarvasi Béke utca felújítására is. Hozzátette, véleménye szerint különösen fontos a belterületi utak építése, felújítása és karbantartása, hiszen azoknak gazdasági és életminőséget befolyásoló szerepük is van. A megújult szakaszok pedig amellett, hogy szebbé teszik a településeket, kényelmesebbé is teszik a közlekedést.