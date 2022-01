Sarkadon, az Éden-tavakat üzemeltető horgászegyesület elnöke, Debreczeni Gábor azt mondta, hogy kedden még hullámzott, nem fagyott be a víz. Hozzátette: ha be is fagy, akkor sem szabad rámenni korcsolyázni, mivel nincs rajta erre kijelölt terület, igaz, ettől függetlenül előfordult az elmúlt években, hogy sportolni vágyókkal találkoztak.