– Az útellenőri szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a táblák állapotát, és indokolt esetben cserélik is azokat a Békés megyei állami utak mentén – ismertették a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél. Évente 850-900 jelzést váltanak le vadonatújra, főleg a természetes kopás, az elöregedés, a láthatósági problémák, a rongálódások vagy a lopások miatt.

Baleseteknél is sérülnek a jelzések

Leggyakrabban a forgalomcsillapító középszigetekben található, kikerülési irányt mutató táblákat ütik ki, de jellemző az is, hogy a kereszteződésekben lévő elsőbbségadás kötelező jelzések sérülnek meg balesetek miatt. Előfordulnak festékszórós rongálások, mint ahogy lopások is: a kilométertáblákat házszámnak, a sebességkorlátozókat születésnapi ajándéknak viszik – ismertették a közútkezelőnél. A kár mértéke függ a tábla méretétől és típusától. Lopás esetén általában a jelzést és a felfogató eszközöket szükséges pótolni; rongálás, baleset esetén sokszor a táblát tartó oszlopot is. Egy-egy jelzés a felfogatással nagyjából 10-20 ezer, oszloppal együtt 20-30 ezer forint költséget jelent. Szükség esetén feljelentést is tesznek.