Néveriné Czakó Magdolna kitért arra, mennyiféle reakciót válthat ki a betegséggel való szembesülés.

– Van, aki a diagnózis után tagad, van, aki „minden mindegy állapotba” kerül, más szorongva tekint jövőjére. A legveszélyeztetettebbek a lemondók, akik nem tesznek semmit – sorolta a klinikai szakpszichológus, aki szerint a legjobb, ha az érintett azonnal kézbe veszi a dolgokat, tudatosan mozgósítja energiáit.

– Fontos, hogy azt, akinek szüksége van rá, szakemberhez irányítsák, akár állami, akár magánúton. A pszichológus módosult tudatállapotban végzett gyakorlatokkal is segítheti ügyfelét – tette hozzá.

Harangozó Imre néprajzkutató, teológus megjegyezte, a betegségben a transzcendens nyitottság is kulcs, rengeteget segíthet a vallásos hit, a hagyomány. Néveriné Czakó Magdolna megerősítette ezt, elárulta, a terápián is keresik a hit közelségét. A nőiségük elvesztésétől félő, nagyműtét előtt álló nőknek szerveik elengedésében is tud segíteni, a hálára, köszönetre, búcsúra hangolódva.

Dr. Bakó Beáta fogorvos a HPV-fertőzés, illetve a sugár-és kemoterápiás kezelések szájüregi következményeire hívta fel a figyelmet. Kiemelte, fontos a szűrővizsgálat, adott esetben a terápia előtt a kérdéses prognózisú fogak eltávolítása. A jó szakorvos nemcsak a fogak állapotát nézi, hanem a szájüregi lágyrészeket is vizsgálja.