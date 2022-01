Az eseményen dr. Görgényi Ernő köszöntötte a megjelenteket. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumának elnöke amellett, hogy bemutatta a készítmény használatát, arra is felhívta a figyelmet, hogy allergiás reakció esetén senki adjon kalciumot a betegnek, mert az még akár súlyosbíthatja is a folyamatot. Magát a gyógyszert laikusok is könnyen használhatják. Az injekciót a comb külső részébe kell beadni, akár ruhán keresztül is. A beteget ezek után stabil oldalfekvésbe kell helyezni, majd mentőt kell hívni, mert az anafilaxia mindenképpen orvosi kezelést igényel. Hajduné Dávid Veronika édesanya is megosztotta tapasztalatait a gyógyszer használatával kapcsolatban. Abdul doktor a Beol.hu hírportálon látható videónkon be is mutatja az eszköz használatát.