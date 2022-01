Kocsisné-Sajti Anikó, a Csaba Center marketingvezetője a pénteki megnyitón elmondta, a látogatók a standok, pavilonok megtekintése, az ottani találkozások mellett a színpadon a kiállítókkal készült interjúk által is betekintést nyerhetnek az aktuális esküvői trendekbe. Útmutatást kaphatnak a kiválasztás, a döntés meghozatalához. A rendezvény mikrofonos házigazdája Oszlács Norbert, aki idén egy különálló standdal is részt vesz a kiállításon, mint ceremóniamester és esküvői DJ. Elmondta, ő is nagy érdeklődéssel nézi végig a szolgáltatók kínálatát, ugyanis ez év augusztus 20-án veszi el szíve választottját.