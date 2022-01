A Széchenyi téren található Galéria fejlesztésére mintegy 431 millió forint összköltségű támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat. Az érintett pályázat pozitív elbírálása esetén, az 1885-ben épült városi bérháznak készült eklektikus stílusú, patinás ingatlan energetikai felújítása is megvalósulhatna. További 120 millió forintra pályáznak emellett a Teleky utcai tagóvoda tornaszobával, fejlesztő helyiségekkel, parkolókkal való bővítésére, ami egyrészt a gyerekek számára a mindennapos testmozgást, másrészt a szülők számára az intézmény jobb megközelítését is segítené.

A harmadik, egyben legnagyobb mértékű fejlesztésre irányuló kérelemmel, 923 millió forint összegű támogatásból megvalósulhat a Május 1. park rendezése, a Múzeum téri szökőkút felújítása és a térfigyelő kamerarendszer bővítése.

Emellett az elnyerhető forrás lehetőséget biztosítana még csapadékvíz-elvezetésre, kerékpárút-fejlesztésre és az Integrált Településfejlesztési Stratégia és az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésére is. Az elnyerhető összegek vissza nem térítendő támogatásként szolgálhatják majd Békés fejlődését. A zömmel közterületi beruházásokat érintő projektek mellett még számos területen folyik az előkészítés.