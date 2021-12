Lantos Zsolt, az Alföldvíz Zrt. szervizüzem-vezetője hírportálunk megkeresésére elmondta, a problémát gyakran az okozza, hogy az érintett épületekben, ingatlanokban, leginkább kis kertekben, hétvégi házakban, nyaralókban nem zárják el a vizet, nem víztelenítik a vízvezeték rendszert, ahogy előfordult az is, hogy a használaton kívüli ingatlanok szigeteletlen vízmérőaknáiban lévő vízmérőkből nem engedik le a vizet.

Ezeket az intézkedéseket azonban feltétlenül szükséges megtenni. A víz leengedését követően pedig a mérőt szigetelőanyaggal szükséges bevonni, ez megóvja az eszközt a fagytól. Ennek kapcsán a szakember megerősítette, hogy a vízmérők nem a felhasználók tulajdonában állnak, de az állagmegóvásért ők felelnek.

Az ingatlanon belüli vízvezeték-hálózat szintén elfagyhat azokban az épületekben, amelyek fűtetlenek. Az így kialakult egyetlen 5 milliméteres résen egy hónap alatt akár ezer köbméter víz folyhat el. Miután ennek költségét is a fogyasztónak kell fizetnie, ezért nagyon érdemes a már említett víztelenítésre odafigyelni. A legtöbbször az ingatlantulajdonosok tavasszal veszik észre a bajt, amikor már nem lehet orvosolni a problémát.

Lantos Zsolt elmondta, szintén nagyon lényeges, hogy a vízmérő aknák tetejét fedjük be fóliával, így a szél nem tud befújni a réseken keresztül az aknába, azaz ennek hatására nem csökken a hőmérséklet fagypont alá, és védve lesz ettől a hatástól is a felhasználók rendszere. A szakember azt tanácsolta, ezt követően a vízmérőt a fogyasztók borítsák be valamilyen hőszigetelő anyaggal, például hungarocellel, nikecellel, polifoammal vagy olyan anyaggal, ami a nedvesség hatására nem veszít szigetelőképességéből.