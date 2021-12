– Sokat remélünk ettől, hiszek abban, hogy a havi egy hét áttörést hoz, és a kislányunk normál óvodába járhat majd. Otthon is naponta többször tornáztatom, beszereztünk gördülődeszkát, egyensúlyozó tölcsért, különféle speciális labdákat is – sorolta az édesanya. Zsófinak sok további egészségügyi problémája van: bal szeme gyenge, a jobbat naponta több órára takarni kell, szemüveget kell hordania majd. A legutóbbi altatásos hallásvizsgálaton kiderült, jobb fülére közepesen halláscsökkent, hallókészülékre is szüksége lesz. Befelé forduló lábaira korrigálás, azaz gipszelés, műtét vár.

– Biztató, hogy kommunikál, figyel ránk – emelte ki Popp Szilvia, akinek anyasága nehéz, mégis szerencsésnek érzi magát, mert, ahogy mondja, Zsófi jó baba, éjjelente szépen alszik, napközben pedig együttműködő, ­vidám.

– Van segítségem, a páromra mindenben számíthatok, emellett támogatnak minket a nagyszülők és nővéremék is. Az Együtt a Kisangyalokkal alapítvány kezdettől fogva támaszunk, segítenek, hogy összegyűljön a terápiához szükséges 2,5 millió forint. A legnagyobb hős azonban Zsófi, aki zokszó nélkül viseli a rengeteg vizsgálatot és utazást. Néha elfáradok, de olyankor ránézek a lányomra, és új erőre kapok.