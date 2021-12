Az elmúlt években telefonhívásaikkal segítették a közmédia Jónak lenni jó! kampányát. Idén egyhangú családi döntés született. – Mi megúsztuk a betegséget. Sok szolgáltatóhoz, vállalkozáshoz hasonlóan azonban a járvány a megélhetésünket alaposan befolyásolta, hiszen nemcsak bennünket meg az emberi szíveket, de a pénztárcákat is bezárta egy időre. Mi szerencsések vagyunk: élünk, boldogok vagyunk, hogy szeretteink körében tölthetjük majd a karácsonyt, ám vannak gyerekek, akik elveszítették szüleiket. Azt a fájdalmat csak ők ismerik. Ha tudunk (márpedig mi tudunk), segítsünk nekik – született meg bennünk az elhatározás. Szívünk, lelkünk benne van ebben a gyönyörű magyar díszruhában. Alapanyaga bordó bársony, a fazonja zsinóros bocskai. Azt gondoljuk, nemesi viseleteinket már sokan ismerik, erről is bizonyára sokaknak eszébe jutunk. Reméljük, a példánkat majd egyre többen követik. És abban is bízunk, hogy lesz, akinek megtetszik ez a pompás darab – mesélt kezdeményezésükről Hudák Mariann, miközben magára öltött egy hasonlóan szép, egyedi díszruhát.