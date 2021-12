Hangsúlyozta, a biztonság szempontjából pedig nagyon fontos, hogy a pirotechnikai eszközök használatára vonatkozó szabályokat mindenki tartsa be. Vigyázzanak továbbá a házi kedvencekre, a kutyák, macskák érzékenyek a fény- és hanghatásokra. Lényeges, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne vezessen, és senki nem üljön be olyan autóba, amit ittas ember akar vezetni. Végül elmondta, bűncselekmény, vagy baleset esetén szilveszterkor és újév napján is folyamatosan hívható a 112-es segélyhívó. Szilveszter éjszaka az Országos Mentőszolgálat feladatszáma megközelítőleg 10 százalékkal szokott megemelkedni – számolt be lapunknak Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs. Kifejtette, a növekedés fő összetevője az ittas személyek ellátása és sürgősségi osztályra való szállítása, valamint traumás sérültek kezelése, náluk sajnos minden évben szerepelnek a pirotechnikai eszközök használatából eredő sérülések.